Zabıta, pazarda içinde 600 dolar olan cüzdan buldu

Yakacık Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yapan Keçiören Belediyesi Zabıta Komiseri Çetin Halıcı ve zabıta memuru Sadrettin Öztürk, cüzdan buldu. İçerisinde 600 dolar, kimlik ve kargo evrakının bulunduğu cüzdanın Türkmenistanlı Dünyagozel Gajanova'na ait olduğu belirlendi. Gajanova'nın adresini tespit eden ekipler, parayı tutanak ile sahibine ulaştırdı. Gajanova da zabıta ekiplerine teşekkür etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise zabıta ekiplerini tebrik etti.

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