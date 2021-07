Zabıta olmak isteyen kadın adaylar, zorlu parkurda ter döktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zabıta memuru alımı için sadece kadınların katıldığı uygulamalı sınav yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zabıta memuru alımı için sadece kadınların katıldığı uygulamalı sınav yapıldı. Zabıta memuru olmak isteyen kadınlar 6 ayrı etapta ter döktü. Kadınların ön planda olduğu bir zabıta teşkilatı istediklerini söyleyen İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "Kadınlar erkeklere oranla zabıta memurluğu konusunda daha başarılı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ek binasının Zeytinburnu yerleşkesine gelen adayların önce boy ve kilo kontrolleri yapıldı. Ardından adaylar teker teker parkur alanına alındı. Sınav, bidon taşıma, lastikten geçme, ağırlık kaldırma gibi zorlu 6 etapta gerçekleşti. Adayların bazıları parkur alanında yorgun düşüp, yere uzandı. Adayların yakınları ise parkur alanının dışında sınavı izledi. Adaylar uygulama sınavı ile yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasına göre zabıta memuru olmaya hak kazanacak. Uygulama sınavı, 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

"GENÇLERİMİZ KENDİ EMEKLERİYLE ZABITA MEMURU OLACAK"

Sınavda mülakat olmadığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 278 zabıta alımı için sınav açtık. Bu sınava yaklaşık 36 bin kişi başvuru yaptı. Bu başvurular içerisinden değerlendirmeler yapıldı ve 22 bin kişinin şartlara uygun olduğu görüldü. Bu 22 bin kişiyi KPSS sıralamasına göre sıraladık ve bin 390 kişiyi hem yazılı hem de uygulamalı sınava davet ettik. Geçen hafta yazılı sınavı gerçekleştirdik. Dünden itibaren de uygulamalı beden eğitimi sınavı yapıyoruz. Bu sınav sonucunda 278 adayımızı bünyemize alacağız. Bu sınavda en önemli kısım ise mülakat olmaması. Yani gençlerimiz kendi emekleriyle zabıta memuru olacaklar." dedi.

"KADINLAR ERKEKLERE ORANLA DAHA BAŞARILI"60 kadın zabıta memuru alacaklarını belirten Ulusoy, "Biz İBB olarak erkek egemen bir zabıta teşkilatı değil, kadınların ön planda olduğu bir zabıta teşkilatı istiyoruz. Bu nedenle zabıta teşkilatımızda bulunan beş müdürlük var. Bu teşkilatlardan ikisi kadın müdür. Hatta kadınların erkeklere oranla daha başarılı olduklarını söyleyebilirim." diye konuştu.

"ERKELERİN YAPABİLDİĞİ HER ŞEYİ KADINLARDA YAPABİLİR"Sınava girmek için Afyonkarahisar'dan İstanbul'la gelen Gülden Çakır, "Sınavım normal geçti. Zaten belirleyici bir sınavdı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama altılı bidonları taşımak beni çok zorladı. Parkuru 1.20 saniyede tamamladım. Zabıta olmayı zaten istiyordum. Sınava çağırıldığım içinde mutluyum. İnsanlar her meslekte kadın, erkek ayrımı yapıyorlar ama bence yapılmamalı. Erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınlarda yapabilir" dedi.

"KIZIMI AFYONKARAHİSAR'DAN İSTANBUL'A SINAV İÇİN GETİRDİM"Kızını Afyonkarahisar'dan zabıta memurluğu mülakatları için getiren baba Yahya Çakır, "Kızımı geçen hafta yazılı sınav için getirdim. Bugün de uygulamalı sınav için geldik. Kızımın uygulama sınavı da oldukça iyi geçti. Zabıta memurluğu erkek mesleği olarak bilinse de en az erkeklere olduğu kadar kadına da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Heyecanlı olduğunu belirten Ayşenur Bolat, "Hemşirelik okuyorum. Erkenden iş hayatına başlamak istedim. O yüzden zabıta memuru olmayı denedim. Hemşirelik daha çok kadın mesleği gibi görüldüğü için 'mesleğin varken neden zabıta memuru olmak istiyorsun' diyen çok kişi oldu. Ama ben zabıta memuru olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı