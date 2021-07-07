ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
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ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) zabıta memurluğu alımı için yapılan yazılı sınavda bin 386 aday ter döktü.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) zabıta memurluğu alımı için yapılan yazılı sınavda bin 386 aday ter döktü.

İBB, 278 zabıta memuru alımı için yazılı sınav yaptı. KPSS, puanına göre seçilen bin 386 aday, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan sınava girdi. Sınava giren adayların aileleri ise dışarıda bekledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen adaylar, bugün yapılan yazılı sınavın ardından, uygulamalı sınava girecek. İki sınavdan aldıkları puanlar ile başarıya ulaşan 278 aday, eğitimlerini tamamladıktan sonra İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak.

ULUSOY, 'TEŞKİLATIMIZA VE İSTANBUL'A NİTELİK OLARAK BÜYÜK BİR KATKI SUNACAK"

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, sınavda liyakata önem verdiklerini vurgulayarak, 'İBB olarak, 278 zabıta memuru alım sınavı yapıyoruz. Bunun için 36 binin üzerinde müracaat oldu. Bu müracaatlardan, 22 bin civarında geçerli müracaat var. 278'in beş katı personel, KPSS sıralamasına göre bugün buraya yazılı sınava davet edildi. Bu yazılı sınavdan sonra beden eğitimi uygulama sınavı var. Mülakat yok. Bütün sınav baştan sona eşit ve adil bir şekilde yürütülmektedir. Bu sınavda dışarıdan bir etki yok. Herkes kendi liyakatiyle, kendi başarısıyla ve kendi emeğiyle İBB'ye zabıta olacak. Teşkilatımıza ve İstanbul'a nitelik olarak büyük bir katkı sunacak. Biz, bu sınav serisinde gençlere bir umut ışığı olmayı amaçlıyoruz. Herkesin kendi liyakati ve yeteneğiyle bir yerlere gelebileceği örnek bir sınav yapmaya çalışıyoruz" dedi.

GÜNDÜZ, 'ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTIĞIMIZ KRİTERLER ÜZERİNDE SONUÇLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Gündüz ise ? Toplam 278 tane zabıta memurunu 60'ı kadın olmak üzere istihdam edeceğiz. Burası devasa bir alan, toplam 10 bin metrekare kapalı alan içerisinde pandemi koşullarını gözeterek şu anda yazılı sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızı, akabinde uygulamalı sınava alacağız. Parkurlarını tamamladıktan sonra şeffaf bir şekilde paylaştığımız kriterler üzerinde sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Sınavın zor olmadığını belirten zabıta adayı Gülden Çakır, adayların bilgi seviyesini ölçmek için uygun bir sınav olduğunu söyleyerek diğer katılımcılara başarılar diledi. Sınava giren bir başka aday Emirhan Yıldırım ise 'Genel olarak eleyici bir sınavdı. Zordu yani. KPSS formatında bir sınavdı diyebilirim" dedi.

Zabıta memuru kadroları için uygulamalı sınav ise 12 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ
ZABITA OLABİLMEK İÇİN 1386 KİŞİ TER DÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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