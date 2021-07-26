ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
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ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"ZABITA MÜDÜRÜYÜM" DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİHaber - Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnaf Ali Yavuz'dan 490 lira borç para istedi.

"ZABITA MÜDÜRÜYÜM" DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnaf Ali Yavuz'dan 490 lira borç para istedi. Dolandırılacağını anlayan Yavuz, iş yerine gelen bu kişiye tepki gösterdi. Kendisini bekleyen taksiye binerek uzaklaşan kişinin iş yerine gelmesi ile taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Ali Yavuz, "Ben memurum, ben zabıta müdürüyüm, ben şuyum' diyerek insanları kandırmasınlar. Kimse bunlara kanıp mağdur olmasın" dedi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde baharat dükkanı işleten Ali Yavuz, dükkanda oturduğu sırada kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıtan bir kişi aradı. Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi olduğunu, yarım saat sonra geri vermek üzere 490 lira para vermesini istedi. Dolandırılmak istendiğini anlayan Ali Yavuz, dolandırıcıları yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı. Ancak daha polise haber vermeye fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi. İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek para istedi. Ali Yavuz da "İnsanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdiği kişi hemen dükkandan çıkarak kendisini bekleyen taksiye binerek gitti. Yaşanan dolandırıcılık girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KİMSE BUNLARA KANIP MAĞDUR OLMASIN"

Dolandırılmak istenen Ali Yavuz, "Dükkanda oturuyordum, telefon çaldı, kaldırdım. Karşıdaki şahıs, 'Ali Ağabey ne yapıyorsun?' diye direk ismimi söyledi. İsmimi söyleyince ben de herhalde tanıdık birisidir diye düşündüm. 'Buyur ağabey' dedim. 'Ben zabıta müdürü Ahmet' dedi. 'Bizim cenazemiz var, şu an cenaze ile uğraşıyoruz. Bir arkadaşımı göndereceğim senin oraya 490 lira para ver ona. Ben geçerken sana bırakayım' dedi. Öyle dedi ama ben aslında öyle birini tanımıyorum. 'Tamam gönder gelsin' dedim. Bir gelsin de kimmiş bakayım diye düşündüm. En azından dükkandaki kameralar kaydeder bunu kim olduğunu öğreniriz. Ben daha telefonu kapatır kapatmaz, baktım biri içeri girdi. 'Ahmet ağabey aradı mı seni' dedi. Buyur dedim."Para verecekmişsin" dedi. "Utanmıyor musunuz milleti dolandırmaya, yazık günah değil mi" dedim. Ben böyle söyleyince hemen kapıdan çıktı, arkasına bile bakmadan yürümeye başladı. Karşıda taksiye bindi gitti. Ben de kameraları kontrol ettiğimde, bir adamının yan tarafta oturduğunu, burayı gözetlediğini gördüm. Kimse bunlara kanıp mağdur olmasın. 'Ben memurum, ben zabıta müdürüyüm, ben şuyum' diyerek insanları kandırmasınlar. İnsanlar bunlara kanmasın" ifadelerini kullandı.

ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ
ZABITA MÜDÜRÜYÜM DİYEREK ESNAFI DOLANDIRMAK İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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