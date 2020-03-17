'ZABITA MÜDÜRÜYÜM' DEYİP ESNAFI DOLANDIRDI
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İstanbul, Zabıta, Güncel

'ZABITA MÜDÜRÜYÜM' DEYİP ESNAFI DOLANDIRDI

İstanbul'da kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp esnaflardan borç para isteyen dolandırıcı gözaltına alındı.

17.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
'ZABITA MÜDÜRÜYÜM' DEYİP ESNAFI DOLANDIRDI

İstanbul'da kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp esnaflardan borç para isteyen dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelinin esnafları zabıta müdürü olduğuna inandırıp para aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta bir kişi kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak çeşitli tarihlerde Esra A., Celal D. ve Ahmet B. isimli esnaflardan cenazesi olduğunu söyleyerek borç para istedi. Zabıta müdürü olarak tanıdıkları kişinin kendilerini dolandırdığını anlayan esnaf polise ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri bin 340 lira dolandırıcılık yapan şüphelinin güvenlik kameralarından eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Güven Timleri, Sarıyer Büyükdere Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Oğuz B.(53)'nin Beşiktaş'ta kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi olduğu tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Oğuz B.'nin benzer dolandırıcılık suçlarını karışmış olabileceği değerlendiren emniyet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.  Yapılan çalışmada Oğuz B.'nin İstanbul'da 4 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarının faili olduğu belirlenirken, Kocaeli'de ise 2 dolandırıcılık suçunun faili olduğu tespit edildi.   Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Görüntü Dökümü-------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Şüphelinin esnafı dolandırdığı anların güvenlik kamerası görüntüsü


- İstanbul

Kaynak: DHA

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