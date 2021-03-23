Zabıta Müdürlüğünden salgınla mücadele denetimleri

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında, başta kapalı pazar başta olmak üzere market, büfe, kafe, restoran ve ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında, başta kapalı pazar başta olmak üzere market, büfe, kafe, restoran ve ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşları maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında bilgilendiren ve uyarılarda bulunan ekipler, birçok başlıkta kontroller yaptı. "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasına yönelik bilgilendirme ve denetimlerde de bulunan zabıtalar, kurallara uymayan esnafa yönelik cezai işlemde bulundu.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı