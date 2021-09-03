Zabıta Müdürlüğümüzden Ziyaret
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Zabıta Müdürlüğümüzden Ziyaret

Zabıta Müdürlüğümüzden Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Emek ile Ekmek mücadelesi veren ve fedakarca milletimizin hizmetinde olan yerel yönetimlerimizin gözbebeği zabıta personelimizin kıymetini biliyor ve bilinmesini istiyoruz.

Emek ile Ekmek mücadelesi veren ve fedakarca milletimizin hizmetinde olan yerel yönetimlerimizin gözbebeği zabıta personelimizin kıymetini biliyor ve bilinmesini istiyoruz. Onların nezdinde huzur ve güvenliğimiz için 7/24 görev başında olan tüm teşkilatımızın #ZabıtaHaftası'nı kutluyorum.

Kaynak: Habermetre

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