Zabıta Müdürlüğümüz iş yerlerini denetledi

Zabıta Müdürlüğümüz iş yerlerini denetledi Zabıta Müdürlüğümüz, İlgili Müdürlükler ile birlikte koronavirüs denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğümüz iş yerlerini denetledi

Zabıta Müdürlüğümüz, İlgili Müdürlükler ile birlikte koronavirüs denetimlerine devam ediyor. Müdürlüğümüz, İnternet kafeleri, spor salonları, tekstil fabrika ve atölyeleri, Şehir içi minibüsler, Şehirlerarası otobüsler, Ticari taksiler, Cizre - Şırnak dolmuşlar, berber ve güzellik salonlarını denetledi.

Kaynak: Habermetre