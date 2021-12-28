Zabıta Müdürlüğü Personeline Mevzuat Eğitimi

NİĞDE (Habermetre) - Zabıta Müdürlüğü Personeline Mevzuat EğitimiÇağdaş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Niğde Belediyesi, personellerine görev tanımları ile ilgili hizmet içi eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye hizmetlerinde belediyenin vitrini konumunda olan Zabıta Müdürlüğü personellerine, Türkiye Belediyeler Birliği'nden Zülküf Kılıç' ın anlatımıyla yeni düzenlenen kanun ve yönetmeliklerle ilgili eğitim verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Biz her alanda eğitimi ve yenilenmeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Zabıta personelimizin vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaları ve daha verimli çalışmaları için kendilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenledik. Her alanda bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Eğitim faaliyetlerinde bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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