Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi
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Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi

Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için fırınlarde pide ve hijyen denetimi yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için fırınlarde pide ve hijyen denetimi yaptı.

Ramazan ayı boyunca her gün Bilecik'te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde pide gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiriyor. Halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Amiri Sali Yılmaz, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından rutin denetimlerin Ramazan ayı boyunca her gün yapıldığını belirterek, "Kentimizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz. Bu denetimlerimizden birisi de büyük önem verdiğimiz unlu mamullerin üretildiği işletmelerdir. İşletmelerimizde başta hijyen olmak üzere pide gramlarını denetliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasıdır. Yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz küçük eksiklikler hakkında da gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda denetimlerimiz bütün gıda sektörleri başta olmak üzere her alanda devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yılmaz, vatandaşları halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında, 153 numaralı telefonlarından, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşmaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi
Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi
Zabıta Müdürlüğü'nden fırınlarda pide ve hijyen denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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