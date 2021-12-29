Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden etiket denetimi

Kütahya Belediyesi Zabıta Amiri Önder Güler:

"Halkımızın yoğun olarak alış veriş yaptığı marketlerde denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz"

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ortamda alışveriş yapabilmesi adına denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Süpermarket ve bakkallarda yapılan denetimlerde özellikle bakliyat ürünleri, süt ve süt ürünleri, sıvıyağ, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanında diğer ürünlerin de raf ve kasa fiyatları ile birlikte son kullanma tarihlerini denetlediler.

Zabıta Amiri Önder Güler, "Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, genelde halkımızın yoğun olarak alış verişlerde bulunduğu marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Raflarla alakalı, raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaptık. Genelde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerin devam etmektedir. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.