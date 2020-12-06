Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

06.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:51
Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu.

Vefa Destek Grubundan gelen ihtiyaç listelerini alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep eden vatandaşların market alışverişlerini, su dolumu kartlarına yükleme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca doğalgaz faturalarını ödedi. Kapılarına kadar ihtiyaçları teslim edilen vatandaşlar, Belediye Zabıta ekiplerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu
Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu
Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu
Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

266 kişilik belediye ekibi Nazilli sanayisi için seferber oldu
266 kişilik belediye ekibi Nazilli sanayisi için seferber oldu
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Ivana Sert Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Aralık Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:52:25. #1.14#
title