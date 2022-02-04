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Zabıta miting alanındaki esnafları uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta miting alanındaki esnafları uyardı

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri yarın gerçekleşecek miting öncesi Madenci Anıtı çevresindeki esnafları uyardı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri yarın gerçekleşecek miting öncesi Madenci Anıtı çevresindeki esnafları uyardı.

Zonguldak belediyesi zabıta ekipleri miting öncesindeki Madenci Anıtı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri esnaflara belirtilen kurallara uymalarını konusunda uyarılarda bulundu. Esnaflar ekipleri anlayışla karşılayarak miting öncesinde ekiplerle uyum içerisinde olacaklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Zabıta miting alanındaki esnafları uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zonguldak, Miting, Zabıta, Yerel, Haber

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