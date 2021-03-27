Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı
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Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı

Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'da zabıta memuru Faruk Dağaşan'ın otomobiliyle seyir halindeyken yol ortasında gördüğü Türk bayrağını yerden alıp otomobiline koyduğu görüntüler beğeni topladı.

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Yalova'da zabıta memuru Faruk Dağaşan'ın otomobiliyle seyir halindeyken yol ortasında gördüğü Türk bayrağını yerden alıp otomobiline koyduğu görüntüler beğeni topladı.

Yalova'nın Subaşı beldesinde zabıta memuru olarak görev yapan Dağaşan, sabah saatlerinde otomobiliyle Yalova istikametine gittiği sırada Yalova-İzmit kara yolu üzerindeki Tavşanlı Kavşağı'nda, yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Dağaşan, otomobilini yol kenarına çektikten sonra akan trafikte hızla yerdeki Türk bayrağını alarak yoluna devam etti.

Dağaşan, "Yalova-Tavşanlı ışıklı kavşaktan aracımla geçerken yerde Türk bayrağımızı gördükten sonra hemen trafiği riske atmamak için aracımı emniyet şeridine aldım. Sonra yol üzerindeki bayrağımızı aldım. Her Türk vatandaşının yapacağı bir şeydi. Kendim Kars Sarıkamışlıyım binlerce şehit verdiğimiz topraklarda büyüdüm, bayrağımızı orada yol ortasında bırakmadığım için gururluyum." dedi.

Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı
Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı
Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı
Zabıta memuru karayolunda gördüğü Türk Bayrağını yerde bırakmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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