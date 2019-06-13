Zabıta memuru görev yeri yakınında geçirdiği kazada öldü

Zabıta memuru görev yeri yakınında geçirdiği kazada öldü

SAMSUN'da eletrikli bisikletiyle işe gitmek için yola çıkan zabıta memuru Serhat Ağu (42), görev yaptığı koruya 25 metre mesafede geçirdiği kazada, yaşamını yitirdi.

Zabıta memuru görev yeri yakınında geçirdiği kazada öldü

SAMSUN'da eletrikli bisikletiyle işe gitmek için yola çıkan zabıta memuru Serhat Ağu (42), görev yaptığı koruya 25 metre mesafede geçirdiği kazada, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Atakum ilçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Atakum Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Serhat Ağu, görev yeri olan Çakırlar Korusu'na gitmek için elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Görev yerine 25 metre mesafede, Ağu'nun kullandığı elektrikli bisiklet, İ.T. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada, yaklaşık 50 metre minibüsün altında sürüklenen Ağu, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.


- Samsun

Kaynak: DHA
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