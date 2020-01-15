Zabıta memurlarından kan bağışına destek
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Zabıta memurlarından kan bağışına destek

Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.

15.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:35
Zabıta memurlarından kan bağışına destek

Belediyesi'nde görevli memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.


Zabıta çalışanları, Serik Atatürk caddesinde binası önünde bulunan kan toplama aracına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan zabıtalar "Bağışladığımız kanlarla belki onlarca insanın hayatını kurtarmış olacağız. İnsanlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sağlıklı her bireyi Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi.


Kan bağışı, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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