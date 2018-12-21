Zabıta Kepçe ile Çöp Evi Temizlemeye Geldi, Ev Sahibi Evinin Yıkılacağını Zannetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kepçe ile çöp ev temizlemeye giden zabıta ekipleri, ev sahibinin evini yıkmaya geldiklerini zannetmesi sonrasında direnişle karşılaştı. Ev sahibinin ikna edilmesi sonrası ev temizlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokağı üzerinde ikamet eden 76 yaşındaki H.Ş.'nin evine Adapazarı Belediyesi Zabıta ekipleri 'çöp ev var' ihbarı üzerine gitti. Kepçe ile eve giden zabıta ekiplerini gören ev sahibi, evini yıkacaklarını zannetti. Ev sahibi ile zabıta arasında tartışma yaşandı. Evde yalnız yaşayan yaşlı adam zabıtanın evini yıkmaya geldiğini sanarak, "Bu evden ölüm çıkar. Evimi yıkamazsınız" diye tepki gösterdi. Zabıta ekipleri sadece evi temizleye geldiklerini, temizleyene kadar dışarıya çıkmasını istediklerini söylese de, yaşlı adamı ikna edemedi.

Yapılan konuşma sonrasında Adapazarı Belediyesi Zabıta ekipleri ev sahibini ikna ederek evi temizleyeceklerini belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp ev temizlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA