Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı
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Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı

Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta yıllardan beri işyeri sahiplerince işgal edilen kaldırımlar alınan onca önleme rağmen yine işgal ediliyor.

Kars'ta yıllardan beri işyeri sahiplerince işgal edilen kaldırımlar alınan onca önleme rağmen yine işgal ediliyor. Yayaların geçiş hakkı tanımayan işyeri sahipleri zabıtanın uyarısını ise dikkate almıyor.

Kars'ta hemen hemen bütün cadde ve sokaklardan bulunan kaldırımlar işyeri sahiplerince işgal edilmiş, işyerlerinde sattıkları bütün malzemeleri kaldırıma dizen esnaf, caddeye de çeşitli madde kayarak araçların park etmesine izin vermiyor. Vatandaşların haklı şikayetlerini dikkate alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kaldırımların işgalinin önüne geçilmesi için zabıta ekiplerini görevlendirdi. İşyeri sahipleriyle konuşan zabıta ekipleri, malzemeleri kaldırtırken, zabıtanın bölgeden ayrılmasıyla birlikte yeniden malzemeler kaldırıma diziliyor.

"Vatandaşlar şikayetçi"

Özellikle eski sabze halinin bulunduğu Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan kaldırımları kullanamayan vatandaşlar, kaldırım işgallerinden şikayetçi, durumu CİMER'e bildireceklerini ifade eden vatandaşlar, "Yıllardır kaldırımlar işgal altında, hiç kimse bunun önüne geçemiyor. Cezai işlem uygulanmadığı sürece kaldırımlar işgal altında olacak. Bizler yürüyemiyoruz, çocuklarımızı dışarı bırakmıyoruz. Biz bu şekilde devam ederse şikayetimi CİMER'e yapacağız" dediler.

Öte yandan Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, işyerleri ve araç sahiplerine kaldırım işgalleri konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ve kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğu bilincinde olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor. - KARS

Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı
Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı
Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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