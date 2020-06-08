Zabıta işyerlerini denetledi, maske dağıttı Zabıta işyerlerini denetledi, maske dağıttıMERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte faaliyete giren işyerlerini denetledi.

Zabıta işyerlerini denetledi, maske dağıttı

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte faaliyete giren işyerlerini denetledi. Vatandaşlara maske de dağıtan ekipler, sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi; aylardır aralıksız sürdürdüğü koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte faaliyete giren işyerlerini denetledi. Özellikle gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimleri sırasında zabıta ekipleri; esnafa ve alışverişe çıkan vatandaşlara maske de dağıttı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte tekrar faaliyete giren ve özellikle gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler ve patiseriler, lokantalar, tantuni-döner salonları, büfe ve market gibi işyerlerini; sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığı ve ruhsatları noktasında denetledi. Kontrollerde eksikleri görülen işletmelere tutanak tutuldu. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı denetimlerde ekipler; banka ve AVM gibi işyerlerinin önünde sıraya giren vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yaptı. Denetimler sırasında kaldırımları işgal eden seyyar satıcıları da uyardı, kaldırımların üzerine sererek sattıkları ürünleri kaldırmalarını sağladı.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, zabıta ekiplerinin çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, Zabıta ekiplerimiz; Akdeniz halkının sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Pandemi ile mücadele sürecinde de zabıta ekiplerimiz; işyerlerini, hijyen ve açıkta gıda satışı yönünden sürekli denetliyor. Hazır gıda satışı yapan birçok işyerimiz, ürünlerini kapalı ortamda satmaktadır. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak halkımızın sağlığını riske atan, hijyen kurallarına uymayan işletmelere yönelik olarak da yasal yaptırımlar söz konusu olacaktır. Vatandaşlarımız, en ufak bir şüphe duyduklarında belediyemize ve zabıtamıza telefon üzerinden veya internetten mesaj yoluyla ulaşabilirler. Hijyen şartlarını yerine getirmeyen, halk sağlığını riske atan işletmelere yönelik yasal yaptırımlar hemen başlatılacaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA