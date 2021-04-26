Zabıta HES kodu denetimi yaptı
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Zabıta HES kodu denetimi yaptı

Zabıta HES kodu denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inşaat, ulaşım, market gibi işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inşaat, ulaşım, market gibi işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yaptı. Vatandaşlar her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla birçok başlıkta denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu, HES kodu denetimleri yaptı. - BİLECİK

Zabıta HES kodu denetimi yaptı
Zabıta HES kodu denetimi yaptı
Zabıta HES kodu denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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