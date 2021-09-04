Zabıta Haftası Sultanbeyli'de çocuklarla kutlandı

Zabıta Haftası Sultanbeyli'de çocuklarla kutlandı 7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı.

Zabıta Haftası Sultanbeyli'de çocuklarla kutlandı

İSTANBUL - 7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı. Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, çocuklarla beraber halat çekme yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi renkli oyunlar oynayarak zabıta haftasını kutladı.

Türkiye'de her yıl 1-7 Eylül arası Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşu ve Zabıta Haftası olarak kabul ediliyor. Hafta dolayısıyla Sultanbeyli'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesi tarafından hafta kapsamında Nasreddin Hoca Parkı'nda program yapıldı. Okulların açılmasına sayılı günler kala ilçedeki çocuklar zabıtalarla buluşup eğlenceli vakit geçirdi. Halat yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı, basket ve futbol maçı gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, zabıta ekibiyle vakit geçirmekten mutlu olduklarını belirtti.

"Çocuklarımızla Zabıta ağabeylerini buluşturduk"

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta teşkilatımızın 195'inci yıl dönümünde zabıta haftamızı kutlarken, farklı bir etkinlik içerisinde bulunduk. Okullar açılmadan önce yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızla zabıta ağabeylerini buluşturduk. Ekiplerimiz çocuklarımızla Zabıta Haftamızı kutladılar ve çocuklarımızla zabıta ağabeyleri arasında güzel bir yarışma düzenlendi. İp çekme yarışından çuval yarışına kadar bir dizi yarışlar düzenlendi. Evlatlarımızla birlikte toplumumuzun huzuru için çalışan zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyoruz. 6 Eylül'de okullarımız açılıyor. Tüm evlatlarımıza öğretmenlerimize ve milli eğitim camiasına da güzel günler diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor