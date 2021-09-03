Zabıta Haftası kutlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayasıyla düzenlenen törende, ilçede zabıta hizmetlerinin Muratpaşa'nın medeniyet seviyesine uygun, ciddi ve vatandaşlarla barış içinde sürdürüldüğünü söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayasıyla düzenlenen törende, ilçede zabıta hizmetlerinin Muratpaşa'nın medeniyet seviyesine uygun, ciddi ve vatandaşlarla barış içinde sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Uysal, belediyenin ağustos ayı olağan meclis toplantısı öncesi 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve zabıta teşkilatının kuruluşunun 195'inci yıl dönümünü, siyasi partilerin grup sözleriyle birlikte kutladı. Günün anısına Muratpaşa Belediyesi zabıtalarıyla birlikte pasta kesen Başkan Uysal, konuşmasında zabıtaların belediyelerin kamusal gücünü temsil ettiğini söyledi. Bu gücün kullanımında hukuktan, yasa ve yönetmeliklerden asla vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, "Bütün zabıta arkadaşlarıma, Muratpaşa'mızın medeniyet seviyesine uygun, ciddi, gerektiği zaman gerektiği kadar kamu gücünü ifade ederek vatandaşımızla barış içerisinde görev yaptıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı