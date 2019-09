Zabıta haftası anısına 35 fidan dikildi

05.09.2019 15:44

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. İnegöl Belediyesi, Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193'üncü yılının kutlandığı bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Zabıta müdürlüğü anısına Akhisar Mahallesinde bulunan yeşil alanda 35 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Oluşturulan koruluk alana Zabıta Müdürlüğü anısına yapılmıştır tabelası asıldı.

Koruluk alanda fidan dikimi bugün 11.00'da düzenlenen mini bir törenle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve meclis üyelerinin de katıldığı fidan dikiminde, zabıta personeliyle protokol üyeleri birlikte fidanların dikimini yaptı. Ardından kokteyl alanında zabıta personeliyle bir araya gelindi.

56 PERSONEL İLE 270 BİN NÜFUSA HİZMET

Fidan dikimine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün burada farklı bir etkinliğe imza atalım istedik. Bildiğiniz gibi takvime bağlı olarak her yıl Zabıta Haftası kutlanıyor. İnegöl Belediyesi de köklü bir belediye. Önümüzdeki yıl 150'nci yılımızı kutlayacağız. Ancak tabi Zabıta Teşkilatının kuruluşunun da 193'üncü yılını kutluyoruz. Dolayısıyla kökleri çok eskiye dayanan zabıta birimimiz bugüne kadar her dönem kendisini yenileyip geliştirerek, günün şartlarına uyarlayarak şehrimizin huzuru için çalışmaya devam etmiştir. Bugün de zabıta teşkilatımız güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Tabi ki 270 bin nüfusa sahibiz. İlçe düzeyinde çok yüksek bir nüfustan bahsediyoruz. Ancak zabıta personeli noktasında baktığımızda 56 personel ile 270 bin kişiye hizmet ediyoruz. Bu çok zorlukları ve güçlükleri içeriyor. Şöyle bir hedefimiz de var; vatandaşlarımız bize her türlü konuda katkı ve destek vererek şehrimizin huzuru, güvenliği, esenliği, mutluluğu ve her türlü yaşam alanı içerisinde kalan kuralların uygulanması noktasında bu desteği bize vererek bizim de yükümüzü hafifletecektir. Personelimize de teşekkür ediyorum. Bu kadar personelle bu kadar büyük bir şehre hizmet götürülüyor. Bizler de Zabıta Haftasında onların yalnız olmadığını hatırlatmak, zor görevlerinde kolaylıklar dilemek adına bu etkinliği düzenledik. Ekibimize sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız" dedi.

Taban, fidan dikimi ve yeşil alana ilişkin de bilgiler verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Akhisar bölgemizde bu yeşil alan içerisinde zabıta müdürlüğümüz anısına 35 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Ağacı ve yeşili de önemsiyoruz. Biliyorsunuz şehrimizdeki yeşil alan miktarını arttırmak durumundayız. İnegöl baktığımızda yeşil alan oranlarında Avrupa ortalamasının altında olsa da Türkiye ortalamasının üzerindedir. İnşallah biz şehrimizde daha fazla yeşillendirme yaparak daha yeşil bir İnegöl'ü hayata geçirmek istiyoruz."

