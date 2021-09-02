Zabıta Haftası

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Akmurat, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Zabıta Müdürlüğü personelinin, vatandaşlara sağlıklı, huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Zabıta teşkilatının belediye ile vatandaşlara arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Akmurat, "Fedakarca çalışmalardan dolayı başta Baskil Belediyesi zabıta teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan