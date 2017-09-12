Zabıta Haftası

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 191. yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.



Mersin'de yaşayan vatandaşlara hizmet vermekten gurur duyduklarını belirten Kocamaz, "Mersin, hem hizmet alana hem de hizmet verene mutluluk veren bir şehir. Önemli olan o mutluluğun tadına varabilmek. Burada yaşayan insanlara hizmet etmek hepimize onur veriyor. İşinizin kolay olmadığını biliyoruz. Özellikle işsizliğin tavana vurduğu, problemleri çok olan, kuralsızlıkların kural haline getirilmek istendiği bu kentte, bu karmaşayı sürdüremeyiz. O yüzden göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin de özverisi ile çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim bu mücadeleyi vermemizde kaosu, kargaşayı alışkanlık haline getirenler rahatsızlık duyuyor. Onlar rahatsızlık duymaya devam etsin. Biz hep birlikte bu kenti hak ettiği yere getireceğiz" dedi.



"Sizler kutsal bir görev yapıyorsunuz"



Mersin'de kaos ortamının oluşmaması için ilçe belediyelerinin de gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine değinen Başkan Kocamaz, Mersin için el ele vererek güven ortamında çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Zabıta personel sayısının yeterli olmadığını ve ilçelerde de sayının artırılarak, zorlukların paylaştırılarak hizmetlere devam edileceğini söyleyen Kocamaz, "Mersin'in sokaklarında dolaşırken, özellikle alt belediye üst belediye karmaşası gerçekten hepimizi üzüyor. Seyyar satıcılar, işportacılarla sizler mücadele verirken hemen yanı başınızda sokağın köşesinde sizin yetkiniz bitiyor. Oradaki alt belediyenin elemanları maalesef aynı hassasiyeti göstermediği için de problemlerin çözümü biraz daha zorlaşıyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben bugüne kadar verdiğiniz hizmetler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hem sizlerin hem bizlerin yardımcısı olsun. Sizler kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizin üzerinizde her an 1 milyon 785 bin insanın gözü var. Bu insanların içerisinde sizi yanlışa sürüklemeye gayret edenler var. Ama biz sizlerin yanlışa düşmemek için mümkün olduğu kadar dik duracağınıza, bu tür insanlarla da mücadele edeceğinize yürekten inanıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından zabıta personeli Başkan Kocamaz'a çiçek takdiminde bulunurken, yemek esnasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün ve Mersin Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları zabıta personellerine çiçek verdi. - MERSİN