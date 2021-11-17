Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu - Haberler
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Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu İBB zabıta ekipleri ile kamyoncular arasında yetki gerginliği yaşanıyor Çekmeköy'de, karayolunda araçları durdurarak denetim yapan İBB zabıta ekipleri ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında...

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

İBB zabıta ekipleri ile kamyoncular arasında yetki gerginliği yaşanıyor

İSTANBUL - Çekmeköy'de, karayolunda araçları durdurarak denetim yapan İBB zabıta ekipleri ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında 'yetki' tartışması çıktı. Yaşanan sözlü tartışma cep telefonu kamerasına yansırken olay, jandarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye bağlı zabıta ekipleri yol üzerinde araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. O sırada durdurulan hafriyat kamyon sürücüleri, zabıta ekiplerine karayolunda denetim yetkilerinin olmadığını belirtince tartışma çıktı. Kamyon sürücüleri ile zabıta ekipleri arasında başlayan sözlü tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, jandarma ekiplerinin tartışmaya müdahale etmesiyle son buldu.

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

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