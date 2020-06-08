Zabıta fahiş fiyat ve fırsatçılığa izin vermiyor İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve fırsatçılığın önüne geçmek adına denetimlerini sürdürüyor.

Her alanda halkın huzuru, güvenliği ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle pandemi sürecinde fahiş fiyat ve fırsatçılık yapanlara karşı ciddi bir mücadele başlattı. Belirli aralıklarla denetimlerini sürdüren ekipler, 4 Haziran Perşembe günü ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

PANDEMİ SÜRECİNDE SATIŞI ARTAN ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLDİ

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fahiş fiyat ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde Zabıta Müdürlüğümüz ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde rutin aralıklarla fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılmaktadır. 4 Haziran 2020 tarihinde yaptığımız denetimlerde özellikle pandemi sürecinde halkımızın sıklıkla ihtiyaç duyduğu gıda ve temizlik/hijyen ürünleri ile birlikte son dönemde satış sirkülasyonu artan maske, eldiven, ateş ölçer ve benzeri ürün satışlarına yönelik birçok sektörde denetimler yapılmıştır.

Bu kapsamda market, kasap, şarküteri, medikal ve eczane gibi çeşitli iş kollarında denetimler yapılmış, bu denetimlerde fahiş fiyat, etiket, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, genel tertip ve düzen, hijyen ve benzeri konularda denetimler yapılmıştır.

3 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM

Fahiş fiyat denetimlerinde ürünlerin alış ve satış fatura örnekleri incelenmek üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 3 adet işyeri hakkında idari yaptırım süreci başlatılmıştır."

Kaynak: Bültenler