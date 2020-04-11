Zabıta evlere ekmek götürdü KONYA'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırıncılara ve halka yardımcı olmak için evlere etmek götürdü.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırıncılara ve halka yardımcı olmak için evlere etmek götürdü.

Bazı vatandaşlara bulunduğu katlara çıkıp, bazılarına balkondan ekmekleri teslim etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 ildeki 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek almakta sıkıntı yaşamaması için Beyşehir'de zabıta ekipleri, evlere ekmek dağıtan fırıncılara destek oldu. Vatandaşların ekmeğe daha hızlı ulaşması için seferber olan zabıta ekipleri, bazı vatandaşlara bulunduğu katlara çıkıp, bazılarına balkondan ekmekleri teslim etti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Belediyemiz ve fırıncılarımızla birlikte vatandaşlarımızın emrine amade olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. İlçemizin her alanında bölgeler oluşturularak ekmek dağıtımı planlamalarını yaptık. Vatandaşlarımız herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Sabırla bu iki günü hep birlikte geçireceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan, telefon numaralarımızdan belediyemize ve fırınlarımıza vatandaşlarımızın ulaşımı sağlanacaktır. Ekmek fırınlarımız merkez mahallelerde dağıtımını yaptı. Bundan sonra merkezde zabıtamız ve belediyemize bağlı ekipler, dış mahallelerimizde ise muhtarlarımızla birlikte vatandaşın ayağına kadar hizmet vereceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA