Zabıta etiket denetimi yaptı

Zabıta etiket denetimi yaptı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörü başta olmak üzere iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Zabıta etiket denetimi yaptı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörü başta olmak üzere iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından Kilis merkezinde ticari olarak faaliyet gösteren işletmelerin fiyat etiket denetimleri kontrol edildi. Fiyat etiket konusunda eksikliği olan işletmelere idari işlem yapıldı. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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