Zabıta esnafa maske dağıttı Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kızılcahamam Belediyesi ilçede esnafa maske temininde bulundu.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kızılcahamam Belediyesi ilçede esnafa maske temininde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan koruyucu maskelerini alan esnaf belediyenin bu uygulamasından oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, "Korona virüs ile mücadele çalışmalarımızda her gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilimizdeki esnafa ekiplerimiz maskelerini ulaştırdılar. Esnaf bu uygulamamızdan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Uygulamalarımız toplum sağlığı için. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devlet millet el ele vererek giriştiğimiz Kovid- 19 ile mücadelemizi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Onlar yeterki devletimizin uyarılarına kulak verip evlerinde kalsınlar. Biz onlar için sahadayız." diye konuştu.

Kaynak: AA