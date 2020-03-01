Zabıta engelli gence yardım etti
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Zabıta engelli gence yardım etti

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerinde tekerlekli sandalye ile gitmeye çalışan engelli gence yardımcı oldu.

01.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:34
Zabıta engelli gence yardım etti

ekipleri, kaldırım üzerinde tekerlekli sandalye ile gitmeye çalışan engelli gence yardımcı oldu.


Zabıta ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde tekerlekli sandalye ile gideceği noktaya ulaşmak isteyen ve güçlük çeken engelli vatandaşa destek oldu. Engelli genç, örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı zabıta ekibine teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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