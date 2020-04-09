Zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı
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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Güncel

Zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı

BURSA'da, yasak olmasına rağmen, parkta maskesiz bir şekilde oturan ve sosyal mesafeyi umursamayan gençler, karşılarında Osmangazi Belediyesi zabıtalarını görünce kaçtı.

09.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:04
Zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı

BURSA'da, yasak olmasına rağmen, parkta maskesiz bir şekilde oturan ve sosyal mesafeyi umursamayan gençler, karşılarında Osmangazi Belediyesi zabıtalarını görünce kaçtı.

Toplumun salgından en az hasarla etkilenmesi ve yayılmanın önüne geçmek için okulların tatil edilmesi ile başlayan önlemlere, riskli grupta yer alan 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının ardından 20 yaş altındaki gençler ve çocukların sokağa çıkma yasağı getirildi. Şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasını, toplu alanlarda maske kullanımı ve mesafe zorunluluğu takip etti. Ancak havaların ısınmaya başlamasıyla özellikle istenmeyen görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Salgın nedeniyle denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesi'nde sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takma gereği dahi duymayarak çekirdek yiyen gençleri uyarmak için durduğunda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çok sayıda genç, zabıtanın yanlarına yaklaşmasıyla kaçmaya başladı.

'TEHLİKE BÜYÜK:  ZABITADAN DEĞİL VİRÜSTEN KORKUN'

Bir milyon nüfuslu ilçelerinde toplum sağlığını korumak için tüm ekiplerin insan üstü bir gayret ve çaba ile çalıştığını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu görüntüler bizi çok üzdü. Bu işin şakası yok. Bu beladan birlikte mücadele edersek kurtulabiliriz. Gün kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin yaşamları için fedakarlık yapma zamanı. Yaşlılarımız, çocuk ve gençlerimiz özenle üzerinde durduğumuz canlarımız. Ama tüm vatandaşlarımızdan özellikle anne babalarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Ekiplerimiz yasanın onlara verdiği tüm cezai müeyyideleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini isterim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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