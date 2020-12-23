Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı

23.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:15
Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Gaziantep'te mobil zabıta ekipleri, uyardığı kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı.

Gaziantep'te mobil zabıta ekipleri, uyardığı kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan 2 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı ve 100 No'lu Cadde üzerinde rutin devriye görevini yürüten motosikletli mobil zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş vaziyette bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan şahısları bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ekiplerin sözlü uyarısı üzerine şahıslar bindikleri aracı zabıta memurlarının üzerine sürdü. Yaptıkları manevralarla araçlı saldırıdan kurtulan ekipler, bölgeden uzaklaştı. Zabıtaları takip ettikleri ileri sürülen şahıslar Abdulkadir Konukoğlu bulvarı üzeri Kırsal Terminal önünde motorize ekibin önünü kesti. Araçtan inen ve 6-7 kişi oldukları ileri sürülen saldırganlar sopa ve bıçaklarla görevli iki zabıta memuruna saldırdı. Zabıta memurları A.S. ve M.U. saldırıda yaralanırken, ambulans ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şahıslar hakkında devlet memurlarına görevleri başında mukavemet ve fiziki taarruz, görevi yaptırmamak ve yaptırmamakta direnmek suçlarından şikayetçi olunduğu ve adli mercilerce soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı: 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:32:13. #1.15#
title