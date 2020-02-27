Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
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Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

27.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:34
Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Belediyesi ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Bayburt'ta zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim uygulaması yaptı. Dolmuşların tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde dolmuşların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.


Gerekli şartlara uymayan dolmuşların sahiplerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.


Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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