Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
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Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:59
Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Belediyesi ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Dolmuş ve özel halk otobüslerinin tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde araçların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.


Gerekli şartlara uymayan araç sürücülerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine belirli periyotlarla devam edecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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