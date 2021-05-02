Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi
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Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi

Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kartal Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile 'tam kapanma' sürecinde denetimlerini sıklaştırdı. Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyat kontrollerini de yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetiminde de bulundu. Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Kartal Belediyesi ekiplerinin, 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, özellikle içinde bulunulan süreç ve Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması itibari ile zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini belirtti. Yüksel, vatandaşların sağlığını esas alan denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini ve belediyenin tüm birimleri ile çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.


Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi
Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi
Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi
Zabıta ekiplerinden 'tam kapanma' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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