Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yüksek fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir marketlerde yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ettiklerini, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. - KÜTAHYA

Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Fatih Çalışkan, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title