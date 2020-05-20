Zabıta ekiplerinden pazarda koronavirüs denetimi Ferizli'de kurulan semt pazarında, pazar giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske ve eldiven kontrolü ile hijyen denetimi yapıyor.

Ferizli Belediyesi tarafından, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çarşamba günü kurulan ilçe pazarında koronavirüse karşı geniş güvenlik tedbirleri alan Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinin son pazarında oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem aldı.

İlçe pazarlarında denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekipleri, maske ve eldiven denetimi yaptı. Vatandaşlardan alacakları ürünleri seçmemelerini isterken, ürünlerin pazarcı esnafı tarafından verileceği konusunda uyarıda bulunan Zabıta ekipleri, belediye hoparlöründen gün boyu yaptıkları uyarı anonslarıyla vatandaşları ve esnafları sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda ikaz etti.

İlçe pazarında Belediye tarafından kurulan dezenfektan otomatlarını vatandaşların kullanmaları sağlanarak, hijyen çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri, pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini kontrol ediyor. Ekipler sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler