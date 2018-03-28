Zabıta Ekiplerinden Matador Denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Altınşehir mahallesinde matador fırınlarını denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Altınşehir mahallesinde matador fırınlarına gece denetimi yaptı. Hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarına hassasiyet gösteren ekipler, bazı fırınlara uyarılarda bulunurken, kuralları ihlal eden iş yerlerine de yasal işlem uyguladı.

Adıyaman merkezinde vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğünde görevli ekiplerimiz son olarak ilimizde faaliyet gösteren matador fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı ve kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN