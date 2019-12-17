Zabıta ekiplerinden kantin denetimi
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Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

17.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:26
Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde çocukların sağlığına zararlı ürünlerin satışlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, rutin olarak gerçekleştirdikleri kantin denetimlerini sıklaştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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