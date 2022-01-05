Zabıta ekiplerinden hurdacı ve dilenci denetimi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yetki belgesiz hurdacılık yapan şahıslar ile vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde, yetki belgesi bulunmayan hurdacılara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesilerek il dışına gönderilirken, 2021 yılında 20 kişiye yetki belgesiz hurdacılık yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı. 2022 yılının ilk günlerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, 3 hurdacı hakkında cezai işlem uyguladı.

Dilencilere yönelik denetimlerine de ara vermeyen zabıta ekipleri, gün içinde kavşaklarda gerçekleştirdikleri kontrollerini sürdürüyor. Sadece geçtiğimiz yıl, 60 kişinin dilencilik yaptığını tespit eden zabıta ekipleri, şahıslar hakkında kabahatler kanunundan cezai işlem uygulayarak il sınırları dışına çıkarttı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalıştıklarını anlatan Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, vatandaşlardan, bu tür konularla ilgili şikayetlerini zabıta çağrı merkezi ve şikayet hattı olan 153'i aramaları istedi. - BİLECİK