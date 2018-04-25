Zabıta Ekiplerinden Erenler'de Denetim

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Erenler Mahallesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde başta firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolleri yapıldı. Ekipler ayrıca kaldırım işgali yapan işletmelerin cadde üzerine koydukları duba, flama, saksı, masa ve sandalyeleri kaldırdı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmelere ise belgelerini almaları konusunda uyarılarda bulunarak haklarında işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca mahallede bulunan halı saha ve parklara gelişigüzel asılan reklam, flama pankart afişler toplatıldı. Uyarı ve ikazlara uymayan işletmelere 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Ekipler, bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR