Zabıta ekiplerinden donmuş sebze meyve denetimi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri, soğuk hava ve kar nedeniyle vatandaşların sofrasına donmuş sebze ve meyve girmesini önlemek için semt pazarlarında denetime çıktı. Gerçekleştirilen denetimlerde, pazarcı esnafı tam not aldı. Pazar esnafına kent halkına taze meyve ve sebze sattığı için teşekkür eden Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, gerçekleştirilen gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Zabıta Ekipleri, denetimlerle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta birimimiz, pazaryerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır. Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünler, donmaya daha yakın olmaktadır." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri