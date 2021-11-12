Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı - Haberler
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Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından market, unlu mamuller, ekmek ve simit fırınları denetlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından market, unlu mamuller, ekmek ve simit fırınları denetlendi. Denetimlerde 11 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından market, unlu mamuller, ekmek ve simit fırınlarına denetim düzenlendi. Ekipler tarafından toplamda 44 iş yeri denetlenirken yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden 7 işletmeye, ürün fiyat etiketi ile kasa ödeme noktası miktarı uyuşmadığından 2 işletmeye, umumi temizlik kurallarına riayet etmediğinden 2 işletmeye idari para cezası uygulanmak üzere toplam 11 iş yerine tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

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