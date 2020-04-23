Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi
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Kağıthane, 23 Nisan, Zabıta, Haber

Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi

- Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi Kağıthaneli minikler hem 23 Nisan'ı hem doğum günlerini kutladı Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününü kutlayamayan çocuklar için sürpriz yaptı.

23.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:32
Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi

- Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi

Kağıthaneli minikler hem 23 Nisan'ı hem doğum günlerini kutladı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününü kutlayamayan çocuklar için sürpriz yaptı.

Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamadıkları için doğum gününü kutlayamayan Sakınç ve Eser ailelerine sürpriz yaptı. Aldıkları pastalarla ailelerin kapılarını çalan zabıta ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sedanur Sakınç ve Kaan Tevfik Eser'in doğum gününü kutladı. Doğum günü sürprizinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

"Zabıta ekiplerine çok teşekkür ederim"

Çok mutlu olduğunu ifade eden Sedanur Sakınç, "Bugün benim doğum günüm o yüzden çok mutluyum. Zabıta ekiplerine çok teşekkür ederim doğum günümü kutladıkları için. Tüm çocuklarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım" dedi.

"Doğum günümün kutlanmasını çok istiyordum"

Sürprize çok sevindiğini söyleyen Kaan Tevfik Eser, "Doğum günümün kutlanmasını çok istiyordum. Herkese teşekkür ederim çok mutlu oldum. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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