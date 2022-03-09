Zabıta ekiplerinden berber ve kuaförlere denetim

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha kaliteli hizmet alması amacıyla, kent merkezinde faaliyet gösteren, erkek berber ve kuaförlerine yönelik bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli meslek guruplarına yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından erkek berber ve kuaförlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, erkek berber ve kuaförler, sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunluk ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda işyerinde rutubet ve eksikleri tespit edilen işyerleri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldılar. - BİLECİK