Zabıta ekiplerinden bayram öncesi raf ömrü denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını ön planda tutarak marketlerde gıda denetimine çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını ön planda tutarak marketlerde gıda denetimine çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kentte gıda ve gıda ürünleri satan market ve süpermarketlerde yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş çok sayıda ürünü topladı. 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk gününden itibaren denetimlerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi market denetimlerinde son kullanma tarihleri geçmiş olan çok sayıda ürünü tespit ederek, o ürünlere imha edilmek üzere el koydu. El konulan son kullanma tarihi geçmiş ürünler, imha edilmek üzere zabıta amirliğine götürülerek sergilendi.

Vatandaşların huzuru ve sağlığı için her şartta görevlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşları da yapacakları alışverişlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmadan almamaları gerektiği yönünde uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı