Zabıta ekiplerinden bayram öncesi gıda denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda üretim ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Belediye zabıta ekipleri, ilçede faaliyette bulunan bakkal, market, pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde hijyen ve diğer konularda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde esnaf hijyen ve son kullanma tarihiyle ilgili uyarılırken, işletmelerin kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı da incelendi.

Tarihi geçmiş ürünler bulunduran işletmelere, yasal işlem yapıldı, ürünler toplanarak imha edildi.

Ekipler, vatandaşların sağlığı için denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA