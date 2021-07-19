Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, Zabıta ekipleri kurban bayramı öncesinde halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için marketlere yönelik; ruhsat, hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları yönünde denetim gerçekleştirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, Zabıta ekipleri kurban bayramı öncesinde halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için marketlere yönelik; ruhsat, hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları yönünde denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerimizi gerçekleştirdik. Yapılan bu denetimlerde başta korona virüs tedbirleri olmak üzere tüm hususlarda incelemeler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz 7 gün 24 saat aralıksız devam edecek" dedi. - ÇORUM

Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Deniz Akkaya Serra Arıtürk
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:32:31. #1.16#

title