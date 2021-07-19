Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, Zabıta ekipleri kurban bayramı öncesinde halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için marketlere yönelik; ruhsat, hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları yönünde denetim gerçekleştirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, Zabıta ekipleri kurban bayramı öncesinde halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için marketlere yönelik; ruhsat, hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları yönünde denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerimizi gerçekleştirdik. Yapılan bu denetimlerde başta korona virüs tedbirleri olmak üzere tüm hususlarda incelemeler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz 7 gün 24 saat aralıksız devam edecek" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı