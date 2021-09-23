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Zabıta Ekiplerimiz Denetimlerini Sürdürüyor

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Zabıta Ekiplerimiz Denetimlerini Sürdürüyor

T. C. Amasya Belediyesi Resmi Web Sayfası Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamuller satışı yapan iş yerleri, kasap, marketler ile pazar yeri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

T. C. Amasya Belediyesi Resmi Web Sayfası

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamuller satışı yapan iş yerleri, kasap, marketler ile pazar yeri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığını denetledi. Ayrıca, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve gramaj konularında da denetimlerini sürdüren ekipler, işletmelere sağlık koşullarına mutlak suretle uyulması konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği söylendi.

'İŞ YERi VE PAZAR YERLERi DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Zabıta ekiplerinin ilk 8 aylık süreçte şehir merkezinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanımız Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti;

"Zabıta Müdürlüğü olarak 2021 yılının ilk sekiz ayında market, manav, balıkçı, fırın ve unlu mamuller gibi gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde 2 bin 697 adet iş yerinin denetimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolleri ve yaya kaldırımları işgalleri denetlenmiştir. Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerimizi de bu süre içerisinde sürdürüyoruz. Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için toplum sağlını ve kamu düzenini korumak amacıyla ilimizde faaliyet gösteren iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması, maske ve dezenfektan bulundurmak gibi hijyen kurallarına yönelik koronavirüs denetimlerimizi yapıyoruz. Amasya Belediyesi, Kabahatler Kanunu ve Tüketiciler Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda halkımızın sağlığını sürekli olarak tehdit edecek unsurların oluşmaması için denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından tespit edilen olumsuzlukların da tarafımıza Alo 153 veya 0358 218 80 00 numaralı çağrı merkezlerinden bildirilmesi sonrasında ilgili denetimler de gerekli işlemler de yapılacaktır" dedi.

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